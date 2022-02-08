Фигурист Литвинцев приложил палец к виску, отвечая на вопрос о расписании Олимпиады для фигуристов

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев, ранее выступавший за Россию, рассказал о сложностях расписания для фигуристов на Олимпиаде в Пекине, и том, как он боролся с бессоницей.

— Ощущение Олимпиады? Не знаю, прикольно, чуть-чуть не так, как на обычном старте. Но не более того. Народу из разных стран больше. Церемония открытия очень понравилась, интересно (Литвинцев был знаменосцем сборной. — Прим. «СЭ»), но пальцы на ногах замерзли. Мы быстро ушли оттуда, тренировки на следующий день.

Расписание... (прикладывает палец к виску) Это нечто. Я спал три часа. Единственный вариант — лечь пораньше. Я выпил две таблетки снотворного, и не помогло. Думаю, нервы, много в голове мыслей, ну вы понимаете — надо прыгнуть. Плюс часовые пояса. Помогло, что считал овечек. Досчитал до 100 и обратно. Посоветовала Настя Шаботова — она мне пишет в час ночи, мол, давай, иди спать. Потом понял, что ее совет не работает, нужно до талого идти. Дошел до 250, потом заснул. (смеется) Выиграет тот, у кого лучше снотворное? Типа того. Очень тяжело физически. Я перед прокатом лед взял и в лицо себе,прям окунулся! Чувствовал себя плохо. И за спину себе положил.

Винсент Чжоу снялся? Меня это не особо напрягает, тут как фортанет. Плющенко перед Олимпиадой не писал, я ему тоже. А что я ему могу написать: «Евгений Викторович, здравствуйте, пожелайте мне удачи?» Думаю, он сильно занятой человек, ему не до меня.

Сегодня, 8 февраля Литвинцев установил собственный рекорд сезона, набрав 84,15 балла, и отобрался в произвольную программу в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.