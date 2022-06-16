Трусова: «Для меня на Олимпиаде была важна только золотая медаль. Считаю, что заслужила ее своим прокатом»

Российская фигуристка Александра Трусова считает, что заслужила золотую медаль Олимпийских игр в Пекине своим прокатом.

— Мне всегда важны рекорды. Но эта медаль — та, которую, как я считаю, я заслужила своим прокатом, мне была важна. Именно эта медаль. О других медалях, которые я по причине своих прокатов не получила, не жалею. А в Пекине я пыталась, я добилась своей цели. И важна для меня была только эта медаль.

— Олимпийская золотая?

— Да.

— Серебряную сохранила?

— Конечно, стоит дома, в углу, где все медали. Дома есть отдельное место под Олимпиаду — там букет, Бин Дун Дунь, мой брат собрал лего — я ему привезла из Пекина. Получился такой олимпийский угол, — приводит слова Трусовой Sport24.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.