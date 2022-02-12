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Сегодня, 08:26

Керлингистка Ковалева: «На Олимпиаде-2022 мы показываем уровень намного ниже обычного»

Сергей Разин
корреспондент

Российская керлингистка Алина Ковалева подвела итоги матча кругового турнира Олимпиады-2022 против Южной Кореи (3:9).

«Не получаются пока что броски у нас на том уровне, на котором мы можем играть. Сейчас мы показываем уровень намного ниже обычного. Чуть-чуть не получается у нас, не можем найти свой ритм, пока что не нашли его. Но мы на пути», — приводит слова Ковалевой ТАСС.

Для россиянок это третье поражение подряд: ранее они уступили США (3:9) и Швейцарии (7:8). Следующий матч сборная России проведет 12 февраля против Японии. Начало встречи в 15:05 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13688029
Олимпиада
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