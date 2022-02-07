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Сегодня, 21:28

Украинская биатлонистка Семеренко пропустит остаток Олимпиады из-за проблемы со здоровьем

Евгений Петров
Корреспондент

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко не будет выступать в оставшихся гонках на Олимпиаде в Пекине. У нее возникли проблемы со здоровьем.

«Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали, — сказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сайт Champion.com.ua. —  Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому — закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ее ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина».

Валентина Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке. Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Валентина Семеренко
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