Ярошенко объяснил, почему биатлонистки допустили много ошибок в индивидуальной гонке

Двукратный чемпион мира в эстафете Дмитрий Ярошенко высказался о женской индивидуальной гонке на 15 километров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Почему было столько ошибок? Точно не из-за погодных условий. Многие биатлонистки — потенциальные претенденты на награды и они это прекрасно осознают. Одно дело, когда выходишь в уравновешенном состоянии, бежишь со своей скоростью. И другое, когда та же Экхофф знает, что она в отличной форме, но бежит и промахивается — такое часто бывает. Это же не лыжные гонки, это биатлон, сочетание двух элементов: скорости бега и стрельбы. Я не сказал, что Резцова в следующих дисциплинах будет в призы попадать — все от нее зависит. Это касается и Экхофф, и Алимбековой, и всех остальных», — приводит слова Ярошенко «Газета.Ru»

По его мнению, основная причина большого числа ошибок кроется в психологии.

«Шведские биатлонистки неудачно выступают — думаете, их не будет захлестывать? Шведки неудачно выступили в смешанной эстафете, сегодня тоже ничего не показали, хотя на протяжении всего сезона не вылезали из призов. Это очень сильно давит психологически. У кого-то эта «пружина» будет закручиваться, а кто-то будет выступать очень расслабленно. Но, конечно, надо уметь стрелять. И не забываем, что это все-таки горы — это тоже определенная специфика. Здесь была важна стрельба, и в спринте это тоже будет очень важно», — сказал он.

Победу в индивидуальной гонке одержала Денизе Херрман из Германии. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше. Третьей стала представительница Норвегии Марте Рейселанд.

Лучшей результат среди российских биатлонисток показала Кристина Резцова, заняв девятое место.