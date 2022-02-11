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Сегодня, 13:49

«Вы все неправильно пишете». Шашилов отказался общаться с прессой

Старший тренер женской сборной по биатлону объяснил, почему отказался общаться с журналистами
Владимир Иванов
Обозреватель

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов после спринта не стал разговаривать с журналистами.

Россиянки, напомним, остались без медалей. Резцова — шестая, Нигматуллина — 13-я , Казакевич — 20-я , Миронова — 47-я.

— Вы все неправильно пишете, — объяснил свое решение специалист.

Победила в гонке норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Второй стала шведка Эльвира Эберг. Замкнула тройку итальянка Доротея Вирер.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
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