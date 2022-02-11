Победительницей стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Лучшей из россиянок была Кристина Резцова, занявшая шестое место. Ульяна Нигматуллина — на 13-й строчке, Ирина Казакевич — 20-я, Светлана Миронова — 47-я.

— Какие-то смешанные впечатления, очень долго не могла отойти после финиша. Была достаточно сильная усталость, в порядке 10-15 минут пыталась осознать происходящее. В целом гонка сложилась не так уж плохо, но не хватило сил на последнюю часть дистанции.

— По-моему, на первом рубеже все было нормально, второй круг — тоже. Почему не удалось разложиться?

— Хотела разложиться более грамотно. Начала первый круг спокойно, но уже анализируя, посмотрев, что первый круг был достаточно быстрым для меня, возможно, из-за этого меня не хватило на финишный круг. Сказывается, всё-таки высота и долгое отсутсвие стартов. Все девчонки, которые сегодня стартовали, уже провели как минимум одну гонку, а для меня это была первая. Хоть я и проделала определенную работу, но соревнования — это немножко другое. Поэтому думаю, что сегодня уже пробежала, продышалась, а дальше уже что-то будет двигаться впереди и более грамотно раскладывать себя по дистанциям.

— А сколько тебя ело ожидание, что ты все не стартуешь и не стартуешь, а находишься уже больше недели здесь?

— Я уже подсчитала, что нахожусь здесь порядка двух недель. При том, что я уже запоздала сюда, так как были небольшие накладки с вылетом. Да, конечно, хотелось уже стартовать. Шёл разговор, что я приму частик и в индивидуальной гонке, гоп приняли решение не бежать ее. Конечно, было ожидание, может, небольшое волнение от того, что вот уже скоро-скоро, мы уже здесь. Наверно, больше ожидания, что ты, не дай Бог, сдашь положительный тест. Ты просидел здесь две недели, так и не стартуя. Но, слава Богу, меня это миновало, и я как минимум уже пробежала свою гонку на Олимпиаде. Поэтому буду максимально стараться замолоть эти впечатления и ощущения, чтобы мне это пригодилось в будущем.

— В чем разница в ощущениях от Кубка мира и Олимпиады?

— В данный момент сложно сказать, что есть какая-то большая разница. Единственная разница это у тебя дома олимпийские кольца, и вокруг атмосфера: немножко другие правила, ограничения, более жестокие рамки. Но в целом мы к этому привыкли. Наверно, в этом и есть отличие от Кубка мира, хотя когда мы туда приехали, нам тоже казалось, что есть какие-то ограничения. Но мы уже ко всему привыкли. Все эти обстоятельства нас учат тому, чтобы мы больше обращали внимания на свое здоровье и на здоровье окружающих.