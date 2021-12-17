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Сборная России по биатлону объявит расширенный состав на Олимпиаду 17 января

13:14
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Сборная России по биатлону объявит расширенный состав на Олимпиаду в Пекине в середине января, сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Расширенный состав олимпийской сборной России по биатлону (с запасными) будет объявлен в Москве 17 января на совместной пресс-конференции президентов ОКР и СБР Станислава Позднякова и Виктора Майгурова», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования по биатлону будут проходить с 5 по 19 февраля.

Дополнительная информация:

https://t.me/BiathlonOnly/40

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Иван Торопцев все материалы автора
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