Сборная России по биатлону объявит расширенный состав на Олимпиаду 17 января

Сборная России по биатлону объявит расширенный состав на Олимпиаду в Пекине в середине января, сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Расширенный состав олимпийской сборной России по биатлону (с запасными) будет объявлен в Москве 17 января на совместной пресс-конференции президентов ОКР и СБР Станислава Позднякова и Виктора Майгурова», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования по биатлону будут проходить с 5 по 19 февраля.