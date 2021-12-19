Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022   //    Биатлон

Акимова повторно заболела и лишилась шанса отобраться на Олимпиаду

11:32
Теги:

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил, что Татьяна Акимова лишилась шанса отобраться на Олимпиаду в Пекин (Китай).

«К сожалению, Татьяну на соревнованиях мы увидим не скоро. В конце октября у нее воспалились гайморовы пазухи, но диагноз был поставлен неверно, момент был упущен и возникло тяжелое осложнение. В декабре Татьяна попыталась вернуться в строй, но у нее опять поднялась температура — до 39 градусов. Был диагностирован грипп, сейчас она находится дома на лечении, возможно, в январе приступит к тренировкам», — приводит ТАСС слова Кугаевского.

Из-за болезни Акимова пропустит «Ижевскую винтовку», которая пройдет с 23 по 27 декабря. Эти соревнования являются отборочными на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, во время которых будет сформирован состав на Олимпиаду в Пекине. Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13240285

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Охранник Сильвестра Сергеева из «Универа» был звездой баскетбола и мог стать игроком сборной
Диетолог назвала полезный для кишечника продукт
0
Реклама