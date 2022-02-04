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Сегодня, 11:34

Сборная Германии по биатлону назвала состав на смешанную эстафету Олимпиады в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная Германии по биатлону назвала состав на смешанную эстафету, которая пройдет в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине 5 февраля, информирует Sportschau.

В гонке примут участие Ванесса Фойгт, Денизе Херрман, Бенедикт Долль и Филипп Наврат.

Эстафеты начнется в 12:00 по московскому времени.

Напомним, что сегодня, 4 февраля, пройдет церемония открытия Игр в Пекине. Они продлятся до 20 февраля. Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР).

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