Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на условия содержания российской биатлонистки Валерии Васнецовой в карантинном отеле Пекина в первые дни Олимпийских игр-2022.

«В таких вопросах бывает субъективный характер. Окончательную позицию нужно слушать от Олимпийского комитета России. Если российская делегация показала свое негативное отношение к этой ситуации, то такие вещи необходимо четко скорректировать. Для спортсмена режим питания и проживания — очень важен. Невольно эти люди могут показать худшие результаты, если их будут содержать в нечеловеческих условиях», — сказал Милонов «СЭ».

Ранее Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле и рассказала, что сильно похудела за время нахождения в гостинице.

30 января Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. После этого стало известно, что спортсменку на Олимпиаде в Пекине заменит Евгения Буртасова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.