Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 11:10

Милонов — о ситуации с Васнецовой: «Такие вещи необходимо четко скорректировать!»

Милонов прокомментировал условия содержания биатлонистки Васнецовой в карантинном отеле Пекина
Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на условия содержания российской биатлонистки Валерии Васнецовой в карантинном отеле Пекина в первые дни Олимпийских игр-2022.

«В таких вопросах бывает субъективный характер. Окончательную позицию нужно слушать от Олимпийского комитета России. Если российская делегация показала свое негативное отношение к этой ситуации, то такие вещи необходимо четко скорректировать. Для спортсмена режим питания и проживания — очень важен. Невольно эти люди могут показать худшие результаты, если их будут содержать в нечеловеческих условиях», — сказал Милонов «СЭ».

Ранее Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле и рассказала, что сильно похудела за время нахождения в гостинице.

30 января Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. После этого стало известно, что спортсменку на Олимпиаде в Пекине заменит Евгения Буртасова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
2
1
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Украина готовит призовые больше, чем у России и США: Сколько страны готовы платить за медали Олимпиады в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Российские фигуристы шутят, скромничают и критикуют американцев после первого дня командника
Останкинскую башню подсветили в российский триколор перед церемонией открытия Олимпиады-2022
Тарасова: «Успокойтесь, ничего страшного не произошло. Я очень хорошо оцениваю сегодняшние выступления»
«Крайне невежливо». Милонов — о столкновении Синициной с американцем Донахью
Гончаренко о старте командного турнира на Олимпиаде: «Наши сделали свой максимум, оставили хорошее впечатление»
«Лучше потерпеть, чтобы быстрее покинуть это место». Журова — о плохом питании на карантине в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лучше потерпеть, чтобы быстрее покинуть это место». Журова — о плохом питании на карантине в Пекине

Сборная Германии по биатлону назвала состав на смешанную эстафету Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости