Глава ОКР Станислав Поздняков удивился словам Юрия Каминского

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал высказывание старшего тренера сборной России по биатлону Юрия Каминского, который заявил, что пожаловался на отсутствие в Пекине-2022 оружейника и «еще ряда специалистов».

«Был удивлен, когда прочитал его высказывание, — отметил «СЭ» глава ОКР. — На всех Олимпиадах есть четко установленная квота, которая обусловлена количеством участников соревнований. На летних Играх на два спортсмена — один тренер или лицо обслуживающего персонала. На зимних — один к одному (из-за того, что надо провести больше подготовительной работы). То есть на каждого спортсмена — один тренер или один сервисмен. Если бы у того же Каминского в Пекин отобрались шесть спортсменов, а не пять, тогда бы и на одного сервисмена было больше. К сожалению, сделать этого не получилось. Имеем то, что имеем. При этом подчеркну, что со стороны СБР никаких вопросов по данной теме к нам не поступало, а мы находимся в очень тесном рабочем контакте с Виктором Майгуровым».

Полное интервью со Станиславом Поздняковым можно прочитать здесь.