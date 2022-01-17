Майгуров рассказал об ожиданиях от российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал об ожиданиях от наших биатлонистов на Играх в Пекине.

«Мы способны бороться за медали в каждой гонке, а в биатлоне разыгрывается 11 комплектов. Будем бороться за все.

Олимпиада — это турнир сюрпризов. Некоторые спортсмены выстреливают именно на играх. Сейчас накладывается фактор ограничений и политики. Для нас важен командный дух. У нас есть богатая история, для спортсменов это важнейшие старты за четыре года», — рассказал Майгуров.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.