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Сегодня, 13:33

Майгуров — об Олимпиаде: «В биатлоне разыгрывается 11 комплектов. Будем бороться за все»

Майгуров рассказал об ожиданиях от российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине
Сергей Федоров
Корреспондент

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал об ожиданиях от наших биатлонистов на Играх в Пекине.

«Мы способны бороться за медали в каждой гонке, а в биатлоне разыгрывается 11 комплектов. Будем бороться за все.

Олимпиада — это турнир сюрпризов. Некоторые спортсмены выстреливают именно на играх. Сейчас накладывается фактор ограничений и политики. Для нас важен командный дух. У нас есть богатая история, для спортсменов это важнейшие старты за четыре года», — рассказал Майгуров.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
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