Резцова: «Я не верю в золото Кристины на Олимпиаде, бронза — максимум»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» оценила состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«Я очень рада за Бабикова, хотя бы запасным поедет. Антоша — великолепный стрелок и боец. В целом весь состав очевидный, я так и предполагала. Какие у меня ожидания от Олимпиады? Я думаю, что нам будет сложно на что-то расчитывать в индивидуальных гонках, если только в эстафетах. Я не верю в то, что Кристина сможет урвать золото. За бронзу поборемся, а вот выше пока сложно. Главное — хорошо все отстрелять, не дрогнуть, со всем остальных порядок у нас. Надеемся на лучшее и верим в наших ребят в любом случае. Уверена, что Латыпов и Логинов дадут настоящий бой норвежцам в индивидуальной гонке. Главное, чтобы Эдик себя хорошо чувствовал, тогда дадим жару. Я сомневаюсь в его форме спустя две недели заточения», — сказала Резцова «СЭ».

Сборную России по биатлону на Олимпиаде в Пекине среди мужчин будут представлять Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

От женщин за сборную России будут выступать Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.