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Сегодня, 11:45

Хованцев надеется на успех Резцовой и Нигматуллиной в биатлонном масс-старте на Олимпиаде

Хованцев высказался о предстоящем выступлении Резцовой и Нигматуллиной в масс-старте Олимпиады
Микеле Антонов

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

«В женском масс-старте Резцова и Нигматуллина будут претендовать на очень хорошие места. Историю Казакевич я не слышал. Некоторые спортсмены могут быть восприимчивы к таким событиям. Но спортсмены обычно более стойкие, что Ирина и продемонстрировала, пробежав эстафету. Но, поднимет ли это командный дух, не могу сказать. На всех сказывается по-разному», — сказал Хованцев «СЭ».

Организаторы Олимпийских игр перенесли женский масс-старт в биатлоне из-за мороза. Гонка состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 10.00 по московскому времени.

Сборную Россию в этом соревновании представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Сборная России по биатлону
Анатолий Хованцев
Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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