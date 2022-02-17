Хованцев надеется на успех Резцовой и Нигматуллиной в биатлонном масс-старте на Олимпиаде

Хованцев высказался о предстоящем выступлении Резцовой и Нигматуллиной в масс-старте Олимпиады

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

«В женском масс-старте Резцова и Нигматуллина будут претендовать на очень хорошие места. Историю Казакевич я не слышал. Некоторые спортсмены могут быть восприимчивы к таким событиям. Но спортсмены обычно более стойкие, что Ирина и продемонстрировала, пробежав эстафету. Но, поднимет ли это командный дух, не могу сказать. На всех сказывается по-разному», — сказал Хованцев «СЭ».

Организаторы Олимпийских игр перенесли женский масс-старт в биатлоне из-за мороза. Гонка состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 10.00 по московскому времени.

Сборную Россию в этом соревновании представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.