Биатлонистка Ирина Казакевич в женской эстафете на Олимпиаде выступила в день похорон отца

Ирина Казакевич выступила в женской эстафете на Олимпиаде в день похорон отца

Российская биатлонистка Ирина Казакевич в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине выступила в день похорон отца.

«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — рассказала мама биатлонистки Ольга Казакевич Matchtv.ru.

Вчера, 17 февраля, женская сборная России выиграла серебро в эстафете. За команду бежали Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.