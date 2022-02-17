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Сегодня, 11:00

Биатлонистка Ирина Казакевич в женской эстафете на Олимпиаде выступила в день похорон отца

Ирина Казакевич выступила в женской эстафете на Олимпиаде в день похорон отца
Виктория Кравченко
Ирина Казакевич.
Фото Global Look Press

Российская биатлонистка Ирина Казакевич в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине выступила в день похорон отца.

«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — рассказала мама биатлонистки Ольга Казакевич Matchtv.ru.

Вчера, 17 февраля, женская сборная России выиграла серебро в эстафете. За команду бежали Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Источник: https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1535531_Biatlonistka_Kazakevich_vystupila_v_estafete_na_Olimpiade_v_den_pohoron_otca
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
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