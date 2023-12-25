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Сегодня, 11:25

Холанн в роли Санта-Клауса и стильный Нойер. Как спортсмены встретили Рождество

Отдел фото «СЭ»
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Эрлин Холанн и Мануэль Нойер
Эрлин Холанн и Мануэль Нойер.
Фото Соцсети

Рождество — это один из самых ярких праздников, который отмечают во всем мире. В этот день люди собираются у домашнего очага вместе с родными и близкими, дарят подарки и хорошо проводят время. Не остаются в стороне и спортсмены, ведь в этот день они могут забыть о тренировках и спортивных заботах и погрузиться в атмосферу праздника и хорошего настроения.

Эрлин Холанн предстал в роли Санта-клауса с помощью нейросетей. И захватил подарок для себя любимого — одного трофея Лиги чемпионов ему мало, он хочет еще.

Футболист Эрлин Холанн

Голкипер Лорис Кариус отмечает Рождество вместе с итальянской телеведущей Дилеттой Леоттой и их ребенком. Кариус выбрал стильный костюм, а девушка надела шикарное обтягивающее красное платье под стать празднику.

Футболист Лорис Кариус с женой и ребенком

Мануэль Нойер желает всем счастливых праздников и провести время рядом с любимыми. Своим любимым вратарь приготовил кучу подарков.

Футболист Мануэль Нойер

Австрийская легкоатлетка Ивона Дадич не утруждает поклонников листать фотографии. Она сразу показала как свою пышную рождественскую елку, так и себя.

Легкоатлетка Ивона Дадич

Семейный Альваро Мората. С таким большим семейством нужно так много подарков, что родителям, похоже, ничего не осталось для себя. Но все все равно очень довольны.

Футболист Альваро Мората с семьей отмечают Рождество

Экс-теннисистка Ана Иванович давно завершила карьеру, поэтому у нее есть время, чтобы приготовить к Рождеству что-то вкусное.

Теннисистка Ана Иванович

Гимнастка Оливия Данн решила не засиживаться дома и прогулялась по украшенным гирляндами улицам.

Легкоатлетка Оливия Данн

Пополнившееся в этом году на одного ребенка семейство Конора Макгрегора по традиции нарядилось в рождественские пижамы.

Конор Макгрегор с семьей в рождественских пижамах

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос с женой подготовились к празднику, подобрав для всей семьи одежду белого цвета.

Футболист Вильмар Барриос с женой и дочками

Форвард ЦСКА Виктор Давила собрал на Рождество своих многочисленных родственников.

Футболист Виктор Давила с семьей

Боксер Джейк Пол разбавил посиделки за столом танцем у елки со своей девушкой конькобежкой Юттой Лердам.

Бывшая легкоатлетка Лоло Джонс тоже решила станцевать, но в компании своих очаровательных подруг.

Источник фото: соцсети

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