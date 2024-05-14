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Путин назначил Орешкина замруководителя администрации президента России

Виктория Кравченко
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Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента России Максима Орешкина, сообщается на сайте Кремля.

С января 2020 года Орешкин был помощником президента России по экономическим вопросам.

«Вопросами экономики обычно раньше занимался помощник. Повышается значение экономики. Именно более интенсивное идет взаимодействие с кабинетом министров по линии этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение», — заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Орешкин родился в 1982 году в Москве, в 2004 году окончил Высшую школу экономики.

Источник: https://ria.ru/20240514/oreshkin-1945793131.html?ysclid=lw68xu0spg822088135
Владимир Путин
Максим Орешкин
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