Путин назначил Орешкина замруководителя администрации президента России

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента России Максима Орешкина, сообщается на сайте Кремля.

С января 2020 года Орешкин был помощником президента России по экономическим вопросам.

«Вопросами экономики обычно раньше занимался помощник. Повышается значение экономики. Именно более интенсивное идет взаимодействие с кабинетом министров по линии этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение», — заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.