Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 10:40

Дегтярев: «С 2026 года часть акцизов с табачной и алкогольной продукции будут направлены в регионы на развитие детско-юношеского спорта»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являющийся кандидатом на пост министра спорта РФ, заявил, что в ближайшие годы будет вестись активная работа по развитию детско-юношеского спорта.

«В 2017 году в этом зале был принят закон. Комитет, который мне довелось возглавлять, был исполнителем. Закон о том, что с азартных игр средства направляются на развитие детско-юношеского спорта. Плоды есть, это большие деньги. Результаты есть. Мы пойдем дальше в соответствии с поручениями президента РФ. С 2026 года часть акцизов с табачной и алкогольной продукции будут направлены в регионы на развитие детско-юношеского спорта. В ближайшие два года нам с коллегами надо будет хорошо поработать, надеюсь на вашу поддержку, и на поддержку министерства финансов. Будем продолжать работу», — сказал Дегтярев на пленарном заседании.

Михаил Дегтярев. Матыцин уходит. Кресло министра спорта может занять губернатор Хабаровского края

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

В воскресенье, 12 мая, комитет по спорту Госдумы РФ поддержал назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

Михаил Дегтярев
0
Читайте также
«Локомотив» не станет чемпионом даже при равенстве очков с лидерами РПЛ
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
Норвежец получил жуткую травму, а чешская легенда грустит без России. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 13 мая
Боевики неонацистских формирований рассказали, как сдались в плен российским военным
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости