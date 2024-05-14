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Дегтярев о выполнении задачи популяризации спорта в России: «Будем реализовывать стратегию, которая уже утверждена»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являющийся кандидатом на пост министра спорта РФ, рассказал о выполнении задачи вовлечения в систематические занятия спортом 70 процентов россиян к 2030 году.

— К 2030 году доля граждан, которые занимаются спортом, должна составлять 70 процентов. Как вы собираетесь выполнить поручения президента?

— Будем реализовывать стратегию, которая уже утверждена. Мы посмотрим ее еще раз внимательно. Возможно, потребуется актуализация. Будут задействованы все средства, конечно, и инфраструктура. Это и пропаганда здорового образа жизни личный пример, работа со СМИ. Уверен и в вашей поддержке знаю, все депутаты у нас активные. Это вопрос и повышения зрелищности внутренних соревнований. И конечно, кадровое обеспечение. Слышал выступление по тренерам, проанализируем тему целевого набора. Считаю правильным перейти к программе «Земский тренер». Все в комплексе. Пропаганда, инфраструктура, равные условия для всех. Будем проводить соревнования без стартовых взносов, — сказал Дегтярев на пленарном заседании.

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

В воскресенье, 12 мая, комитет по спорту Госдумы РФ поддержал назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

Михаил Дегтярев
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