Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области
Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Об этом сообщил врио главы региона Георгий Филимонов на оперативном совещании в местном правительстве.
«Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни», — сказал Филимонов.
Чиновник также доавбил, что это решение символичное и в политическом смысле заслуживает особого внимания. Помимо спорта и патриотического воспитания Поветкин будет следить за реализацией нацпроекта «Молодежь России», а также курировать программы, связанные с продвижением фольклора и культуры Русского Севера.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/960372
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