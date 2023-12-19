История Елизаветы Арзамасовой: от «Папиных дочек» до свадьбы с Авербухом
Елизавета Арзамасова
Дата рождения: 17 марта 1995 года.
Место рождения: Москва.
Рост: 170 см. Вес: 50 кг.
Начало карьеры: 1999 год.
Детство и юность Лизы Арзамасовой
Елизавета родилась 17 марта 1995 года в Москве. Ее мама Юлия была переводчицей. Отец умер, когда девочке было семь лет. Представители семьи не высказываются на эту тему.
С детства Юлия занималась с дочерью английским языком. В четыре года Лиза заявила, что хочет быть актрисой, ее отвели в музыкальный класс при ГИТИСе и задействовали в театральных постановках. Параллельно ее мама рассылала фотографии дочери по киноагентствам. Первая роль в кино досталась Елизавете, когда ей было шесть лет. Это был фильм «Линия защиты» (2002).
Девочка также занималась танцами и регулярно участвовала в различных песенных конкурсах, в том числе зарубежных — в Европе и США. Одним из хобби в детстве было разведение растений, ей нравилось за ними ухаживать. Из-за постоянных съемок Арзамасова часто пропускала школу. Когда пришло время решать, куда поступать, выбор Лизы пал не на актерский факультет, а на продюсерский в ГИТР (Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина). Вуз она закончила с красным дипломом.
Карьера в кино и театре Елизаветы Арзамасовой
Елизавета дебютировала на театральной сцене в 2003-м в мюзикле «Энни». За роль в постановке Арзамасова получила приз зрительских симпатий на IX Театральном фестивале «Московские дебюты». Затем руководство «Новой оперы» пригласило ее в спектакль «Анастасия», где она сыграла дочь главной героини. В 2005 году маленькая актриса была задействована в постановке Кирилла Серебренникова под названием «Человек-подушка» в образе девочки-Иисуса.
В 2010 году театральный режиссер Сергей Алдонин утвердил Арзамасову, которой было 14 лет, на главную роль в «Ромео и Джульетта». Ее возлюбленного сыграл Филипп Бледный, известный по роли Веника в сериале «Папины дочки». После этого она участвовала в постановке «Принцесса Ивонна» (2011) в театре им. Евгения Вахтангова.
Также Алдонин задействовал Лизу в «Заговоре по-английски» (2013) и «Блэзе» (2013). За роль Мари в последнем спектакле Арзамасова получила приз за лучшую женскую роль на XII Фестивале кино и театра «Амурская осень».
В музее-театре «Булгаковский дом» она участвовала в «Стакане воды» (2018) и «Кабы я была» (2020). Сейчас ее можно увидеть в следующих спектаклях театра-музея: «Ромео и Джульетта», «Ночь ее откровений» и «Через постель». А также «Золушка» (МХАТ Горького), «Раневская. Сквозь смех и слезы!» (ЗИЛ).
Ее первая работа в кинематографе для сериала «Линия защиты» (2002) была ролью дочери начальника милиции. В этом же году с ее участием вышел фильм «Ковчег». Позже Лиза принимала участие в сериалах «Кулагин и партнеры» (2004), «Братья Карамазовы» (2009), «Ивановы-Ивановы» (4-5 сезоны, 2019-2020), фильмах «Любовь в большом городе» (2009), «Легенды «Орленка»» (2020).
Известность Арзамасовой принесла роль Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки», который выходил на телеканале СТС с 2007 по 2013 год.
«В «Папиных дочках» несколько раз был предполагаемый конец сериала. Раза два или три мы заканчивали сезон и не знали, будет ли новый. Почему сериал так внезапно оборвался? Тут вмешались какие-то продюсерские истории. Может быть, не было бюджета на продолжение. Может, что-то другое», — рассказала Арзамасова.
В 14 лет девочка работала на одной съемочной площадке с Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой и Александром Домогаровым в сериале «Достоевский» (2011). В картине она предстала в образе юной Софьи Ковалевской. Математик в детстве была влюблена в писателя. Также на ее счету работы в комедиях «Корпоратив» (2014) и «Любовницы» (2019), военной драме «72 часа» (2016).
В сентябре 2023 года запустился проект «Папины дочки. Новые». Это продолжение популярного сериала, где главные героини уже выросли, а главным персонажем становится Веник, который повторяет судьбу Сергея Васнецова. Его бросает Даша, оставив ему на обеспечение четырех дочерей.
Личная жизнь Елизаветы Арзамасовой
Вокруг личной жизни девушки всегда было много тайн. СМИ приписывали актрисе романы с актером «Папиных дочек» Филиппом Бледным (в частности, об этом писали «Дни.ру»). Вместе они также играют в спектакле «Ромео и Джульетта». Пара все отрицала, в одном интервью Елизавета заявила, что с Бледным ее связывают только дружеские отношения, и не более.
Также пресса обсуждала, что девушка состояла в отношениях и браке с начинающим актером и моделью Максимом Колосовым (о возможном романе, в частности, писало издание «7 дней»). Официальных заявлений Арзамасова не делала. К числу ее ухажеров относили и певца Родиона Газманова, но оказалось, что молодые люди просто дружат.
Летом 2020 года общественность заговорила о романе Лизы с продюсером и режиссером ледовых шоу Ильей Авербухом. Официально они объявили себя парой на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» осенью, а уже 20 декабря 2020-го отправились в ЗАГС. Девушка в чем-то повторила судьбу своей матери: Юлия Арзамасова была младше мужа на 14 лет, а разница в возрасте у Елизаветы с Ильей составляет 22 года.
Впервые Арзамасова и Авербух познакомились еще в 2010 году, когда девушке было всего лишь 15 лет. Тогда она принимала участие в проекте «Лед и пламень», где фигуристы и звезды шоу-бизнеса катались на льду и танцевали на паркете. Звезда «Папиных дочек» выступала в паре с двукратным чемпионом мира Максимом Стависким, с которым заняла второе место. После Авербух пригласил ее в свои шоу «Тайна острова сокровищ» и «Винкс». Однако, когда именно зародились чувства между двумя возлюбленными, неизвестно.
Весной 2021-го Арзамасова сообщила, что готовится стать мамой. У Авербуха есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. В августе Арзамасова родила мальчика, которого назвали Лев.
Елизавета Арзамасова сейчас
Арзамасова снимается в кино и играет в театре. Готовится выход нового документально-игрового фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой» с участием Елизаветы. Кого именно сыграла актриса, пока неизвестно.
В 2022-м она принимала участие в шоу «Ледниковый период. Снова вместе», где победила вместе с двукратным олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым.
Артистка также участвует в различных шоу. В конце 2023 года она появилась на программе «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Лиза исполнила композицию «Боже, какой пустяк» вместе с Родионом Газмановым.
Во время гастролей со спектаклями она старается найти время на благотворительность. Например, осенью 2023 года посетила Ульяновск с постановкой «Раневская. Сквозь смех и слезы». До спектакля она пришла в гости к детям с ограниченными возможностями, которые участвовали в инклюзивном проекте «Оживший музей» на базе Дома Гончарова. В ходе мероприятия она разыграла несколько сценок, пообщалась и сфотографировалась с ребятами.
Вместе с супругом они периодически выходят в свет. Так, пара была замечена на премьере фильма-биографии «Медведева VS Медведева» о двукратной чемпионке мира и Европы, вице-чемпионке Олимпиады Евгении Медведевой.
10 лучших фильмов и сериалов с Елизаветой Арзамасовой по версии «Кинопоиска»
— «Папины дочки. Новые» (2023)
— «Свои дети» (2007)
— «Екатерина. Взлет» (2016)
— «Братья Карамазовы» (2008-2010)
— «Достоевский» (2010)
— «Ивановы-Ивановы» (2017-...)
— «Неопалимая купина» (2016)
— «Легенды Орленка» (2021)
— «Под ливнем пуль» (2006)
— «Поп» (2009)