Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг

Их считают самыми прекрасными в нашей стране.

Рейтинги самых привлекательных женщин России появляются регулярно. Популярные версии ежегодно обновляют специализированные мужские журналы. В топ-100 и топ-10 наиболее обаятельных и привлекательных неизменно попадают российские спортсменки. Они добились признания благодаря значимым успехам в профессии и обладают модельной внешностью. Мы изучили итоги голосований различных мужских журналов за последние годы и выделили десять красивых и популярных россиянок из мира спорта.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева. Фото Соцсети

Вид спорта: фигурное катание.

Возраст: 27 лет.

Рост: 1,57 м.

В 2021 году чемпионка мира и Европы появилась на страницах журнала Maxim в откровенной фотосессии. Императрице удалось произвести эффект, смелое решение фигуристки много обсуждали. Свою ученицу поддержал знаменитый тренер Алексей Мишин. Прославленный специалист сказал, что в античные времена тело Туктамышевой могло породить массу творений в живописи.

В октябре 2023 года Елизавета приняла решение взять паузу в спортивной карьере, чтобы заняться собой и проводить больше времени с близкими.

Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото Global Look Press

Вид спорта: теннис.

Возраст: 36 лет.

Рост: 1,88 м.

Красоту легендарной теннисистки признают не только в России, но и за рубежом. Шарапова не так часто соглашалась на фотосессии для мужских журналов. Одна из самых известных — в 2006 году для популярного американского журнала Sports Illustrated, который ведет проект фотосессий спортсменок в купальниках.

Мария пришла в профессиональный спорт в 14-летнем возрасте и играла в теннис до 2020 года. За все время она выиграла 36 титулов WTA в одиночном разряде, собрала карьерный «Большой шлем» и взяла серебро на Олимпиаде-2012. Бывшая первая ракетка мира теперь инвестор и любящая мама, которая воспитывает сына Теодора вместе с ценящим русскую культуру британским миллионером Александром Гилксом.

Юлия Канакина

Юлия Канакина. Фото Соцсети

Вид спорта: скелетон.

Возраст: 28 лет.

Рост: 1,7 м.

Канакина является одной из самых известных и красивых представительниц скелетона в России. В 2017 году Юлия стала чемпионкой мира среди юниоров, в 2018-м выиграла бронзу на этапе взрослого Кубка мира, а также выступила на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Удивительно, но карьера Канакиной могла сложиться иначе. В детстве она увлекалась художественной гимнастикой и балетом. Несмотря на популярность в соцсетях, скелетонистка считает себя стеснительной и редко решается первой заговорить с кем-то.

Дарья Клишина

Дарья Клишина. Фото Соцсети

Вид спорта: легкая атлетика (прыжки в длину).

Возраст: 32 года.

Рост: 1,8 м.

Клишина выиграла немало международных наград в прыжках в длину. На ее счету серебро чемпионата мира-2017, два золота чемпионата Европы в помещении (2011, 2013), бронза Евро-2014. Россиянка является обладательницей нескольких национальных рекордов.

Более 10 лет Дарья проживает в США, где воспитывает двух сыновей. На уроженку Твери в соцсетях подписан в том числе звезда сборной Португалии Криштиану Роналду. В 2020 году спортсменка выпустила клип на собственную песню «Дубай».

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети

Вид спорта: художественная гимнастика.

Возраст: 28 лет.

Рост: 1,73 м.

Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в 2012 году в групповом многоборье. Каролина также дважды брала золотые медали на чемпионатах Европы.

После завершения спортивной карьеры Севастьянова путешествует по миру и снимается в телевизионных шоу. А огромную популярность девушка получила благодаря фотографиям в купальнике в соцсетях.

Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вид спорта: фигурное катание.

Возраст: 24 года.

Рост: 1,58 м.

Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпиады также снималась в специальной фотосессии для журнала Maxim. Медведева умеет растопить лед в сердцах судей и мужской части населения. В соцсетях фигуристки более миллиона подписчиков, в комментариях под постами — признания в любви от поклонников.

Медведева чрезвычайно активна в инфополе: выступала в «Ледниковом периоде» на Первом канале, участвует в ледовых шоу и ведет свой YouTube-канал. В ноябре 2023 года состоялась премьера документального фильма о Евгении «Медведева vs Медведева».

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова. Фото Соцсети

Вид спорта: плавание.

Возраст: 31 год.

Рост: 1,78 м.

Одна из самых титулованных пловчих в истории России неизменно входит в рейтинги самых привлекательных девушек страны. Ефимова трижды была призером Олимпиады, стала шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Заслуженный мастер спорта до сих пор продолжает выступать на профессиональном уровне и тренируется с надеждой поехать в Париж на очередные Игры.

Юлия после возвращения в страну из США проводит мастер-классы по плаванию по всей России. В свободное время она снимается для модных журналов, катается на горных лыжах, ходит на матчи московского «Спартака» и сейчас менее активно, но по-прежнему привлекает подписчиков снимками в бикини.

Ирина Сидоркова

Ирина Сидоркова. Фото Соцсети

Вид спорта: автогонки.

Возраст: 20 лет.

Рост: 1,78 м.

Сидоркова обожает высокую скорость. Ирина занимается автогонками с шести лет. Ее любовь к игрушечным машинкам переросла в выступления в женском аналоге «Формулы-1» W-Series. К 20 годам девушка приобрела мировую известность, получила хороший международный опыт и установила рекорд в кольцевых гонках на чемпионате России.

Сидоркова сотрудничает с автодилерами и проводит тест-драйвы автомобилей. У обворожительной брюнетки в социальных сетях более 100 тысяч подписчиков и множество комплиментов в комментариях.

Алина Загитова

Алина Загитова. Фото Соцсети

Вид спорта: фигурное катание.

Возраст: 21 год.

Рост: 1,6 м.

Загитова выиграла все возможные награды в фигурном катании. Уроженка Ижевска под руководством тренера Этери Тутберидзе брала золото и серебро Олимпиады-2018, выигрывала чемпионаты Европы и мира, финал серии «Гран-при» и чемпионат России. С декабря 2019 года Алина не выступает на профессиональном уровне, но неизменно остается рядом с фигурным катанием. Девушка освещает российские турниры в качестве журналиста, участвует в ледовых шоу и общественных мероприятиях.

Алина популяризирует фигурное катание и пробует что-то новое, включая бокс, фехтование, музыку. В свободное время Загитова радует подписчиков розыгрышами, фотографиями из отпуска и стильными образами на светских встречах.

Варвара Субботина

Варвара Субботина. Фото Соцсети

Вид спорта: синхронное плавание.

Возраст: 22 года.

Рост: 1,76 м.

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы обладает невероятной гибкостью и роскошной фигурой. После ухода Светланы Ромашиной из синхронного плавания Субботину называют первой солисткой страны. Варвара — один из современных символов российского спорта.

Однако хотим предостеречь всю мужскую аудиторию: Субботина находится в отношениях с защитником СКА и сборной России по хоккею Александром Никишиным. Поэтому остановитесь только на лайке и добром комментарии под ее постами в соцсетях.