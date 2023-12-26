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Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Российские спортсменки Каролина Севастьянова, Алина Загитова и Юлия Ефимова.
Каролина Севастьянова, Алина Загитова и Юлия Ефимова (слева направо).
Фото «СЭ», Дарья Исаева, Соцсети
Фигуристка Елизавета Туктамышева.
Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети
Теннисистка Мария Шарапова.
Мария Шарапова.
Фото Global Look Press
Скелетонистка Юлия Канакина.
Юлия Канакина.
Фото Соцсети
Легкоатлетка Дарья Клишина.
Дарья Клишина.
Фото Соцсети
Гимнастка Каролина Севастьянова.
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Фигуристка Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пловчиха Юлия Ефимова.
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети
Автогонщица Ирина Сидоркова.
Ирина Сидоркова.
Фото Соцсети
Синхронистка Варвара Субботина.
Варвара Субботина.
Фото Соцсети
Фигуристка Алина Загитова.
Алина Загитова.
Фото Соцсети
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Их считают самыми прекрасными в нашей стране.

Рейтинги самых привлекательных женщин России появляются регулярно. Популярные версии ежегодно обновляют специализированные мужские журналы. В топ-100 и топ-10 наиболее обаятельных и привлекательных неизменно попадают российские спортсменки. Они добились признания благодаря значимым успехам в профессии и обладают модельной внешностью. Мы изучили итоги голосований различных мужских журналов за последние годы и выделили десять красивых и популярных россиянок из мира спорта.

Юлия Ефимова, Дарья Клишина, Яна Кудрявцева. 10 российских спортсменок, которые могли бы стать моделями

Елизавета Туктамышева

Фигуристка Елизавета Туктамышева.
Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети

Вид спорта: фигурное катание.
Возраст: 27 лет.
Рост: 1,57 м.

В 2021 году чемпионка мира и Европы появилась на страницах журнала Maxim в откровенной фотосессии. Императрице удалось произвести эффект, смелое решение фигуристки много обсуждали. Свою ученицу поддержал знаменитый тренер Алексей Мишин. Прославленный специалист сказал, что в античные времена тело Туктамышевой могло породить массу творений в живописи.

В октябре 2023 года Елизавета приняла решение взять паузу в спортивной карьере, чтобы заняться собой и проводить больше времени с близкими.

Мария Шарапова

Теннисистка Мария Шарапова.
Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Вид спорта: теннис.
Возраст: 36 лет.
Рост: 1,88 м.

Красоту легендарной теннисистки признают не только в России, но и за рубежом. Шарапова не так часто соглашалась на фотосессии для мужских журналов. Одна из самых известных — в 2006 году для популярного американского журнала Sports Illustrated, который ведет проект фотосессий спортсменок в купальниках.

Мария пришла в профессиональный спорт в 14-летнем возрасте и играла в теннис до 2020 года. За все время она выиграла 36 титулов WTA в одиночном разряде, собрала карьерный «Большой шлем» и взяла серебро на Олимпиаде-2012. Бывшая первая ракетка мира теперь инвестор и любящая мама, которая воспитывает сына Теодора вместе с ценящим русскую культуру британским миллионером Александром Гилксом.

Юлия Канакина

Скелетонистка Юлия Канакина.
Юлия Канакина.
Фото Соцсети

Вид спорта: скелетон.
Возраст: 28 лет.
Рост: 1,7 м.

Канакина является одной из самых известных и красивых представительниц скелетона в России. В 2017 году Юлия стала чемпионкой мира среди юниоров, в 2018-м выиграла бронзу на этапе взрослого Кубка мира, а также выступила на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Удивительно, но карьера Канакиной могла сложиться иначе. В детстве она увлекалась художественной гимнастикой и балетом. Несмотря на популярность в соцсетях, скелетонистка считает себя стеснительной и редко решается первой заговорить с кем-то.

Дарья Клишина

Легкоатлетка Дарья Клишина.
Дарья Клишина.
Фото Соцсети

Вид спорта: легкая атлетика (прыжки в длину).
Возраст: 32 года.
Рост: 1,8 м.

Клишина выиграла немало международных наград в прыжках в длину. На ее счету серебро чемпионата мира-2017, два золота чемпионата Европы в помещении (2011, 2013), бронза Евро-2014. Россиянка является обладательницей нескольких национальных рекордов.

Более 10 лет Дарья проживает в США, где воспитывает двух сыновей. На уроженку Твери в соцсетях подписан в том числе звезда сборной Португалии Криштиану Роналду. В 2020 году спортсменка выпустила клип на собственную песню «Дубай».

Каролина Севастьянова

Гимнастка Каролина Севастьянова.
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Вид спорта: художественная гимнастика.
Возраст: 28 лет.
Рост: 1,73 м.

Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в 2012 году в групповом многоборье. Каролина также дважды брала золотые медали на чемпионатах Европы.

После завершения спортивной карьеры Севастьянова путешествует по миру и снимается в телевизионных шоу. А огромную популярность девушка получила благодаря фотографиям в купальнике в соцсетях.

Евгения Медведева

Фигуристка Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вид спорта: фигурное катание.
Возраст: 24 года.
Рост: 1,58 м.

Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпиады также снималась в специальной фотосессии для журнала Maxim. Медведева умеет растопить лед в сердцах судей и мужской части населения. В соцсетях фигуристки более миллиона подписчиков, в комментариях под постами — признания в любви от поклонников.

Медведева чрезвычайно активна в инфополе: выступала в «Ледниковом периоде» на Первом канале, участвует в ледовых шоу и ведет свой YouTube-канал. В ноябре 2023 года состоялась премьера документального фильма о Евгении «Медведева vs Медведева».

Юлия Ефимова

Пловчиха Юлия Ефимова.
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети

Вид спорта: плавание.
Возраст: 31 год.
Рост: 1,78 м.

Одна из самых титулованных пловчих в истории России неизменно входит в рейтинги самых привлекательных девушек страны. Ефимова трижды была призером Олимпиады, стала шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Заслуженный мастер спорта до сих пор продолжает выступать на профессиональном уровне и тренируется с надеждой поехать в Париж на очередные Игры.

Юлия после возвращения в страну из США проводит мастер-классы по плаванию по всей России. В свободное время она снимается для модных журналов, катается на горных лыжах, ходит на матчи московского «Спартака» и сейчас менее активно, но по-прежнему привлекает подписчиков снимками в бикини.

Ирина Сидоркова

Автогонщица Ирина Сидоркова.
Ирина Сидоркова.
Фото Соцсети

Вид спорта: автогонки.
Возраст: 20 лет.
Рост: 1,78 м.

Сидоркова обожает высокую скорость. Ирина занимается автогонками с шести лет. Ее любовь к игрушечным машинкам переросла в выступления в женском аналоге «Формулы-1» W-Series. К 20 годам девушка приобрела мировую известность, получила хороший международный опыт и установила рекорд в кольцевых гонках на чемпионате России.

Сидоркова сотрудничает с автодилерами и проводит тест-драйвы автомобилей. У обворожительной брюнетки в социальных сетях более 100 тысяч подписчиков и множество комплиментов в комментариях.

Алина Загитова

Фигуристка Алина Загитова.
Алина Загитова.
Фото Соцсети

Вид спорта: фигурное катание.
Возраст: 21 год.
Рост: 1,6 м.

Загитова выиграла все возможные награды в фигурном катании. Уроженка Ижевска под руководством тренера Этери Тутберидзе брала золото и серебро Олимпиады-2018, выигрывала чемпионаты Европы и мира, финал серии «Гран-при» и чемпионат России. С декабря 2019 года Алина не выступает на профессиональном уровне, но неизменно остается рядом с фигурным катанием. Девушка освещает российские турниры в качестве журналиста, участвует в ледовых шоу и общественных мероприятиях.

Алина популяризирует фигурное катание и пробует что-то новое, включая бокс, фехтование, музыку. В свободное время Загитова радует подписчиков розыгрышами, фотографиями из отпуска и стильными образами на светских встречах.

Варвара Субботина

Синхронистка Варвара Субботина.
Варвара Субботина.
Фото Соцсети

Вид спорта: синхронное плавание.
Возраст: 22 года.
Рост: 1,76 м.

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы обладает невероятной гибкостью и роскошной фигурой. После ухода Светланы Ромашиной из синхронного плавания Субботину называют первой солисткой страны. Варвара — один из современных символов российского спорта.

Однако хотим предостеречь всю мужскую аудиторию: Субботина находится в отношениях с защитником СКА и сборной России по хоккею Александром Никишиным. Поэтому остановитесь только на лайке и добром комментарии под ее постами в соцсетях.

Алина Загитова
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
Каролина Севастьянова
Юлия Ефимова
Юлия Канакина
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