Министры спорта 33 стран требуют отстранения России. Чем это грозит?

В пятницу обнародован совместный призыв западных государств к международным организациям о приостановке членства спортивных федераций России и Белоруссии.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил о совместном заявлении представителей 33 стран с требованием ужесточить санкции против России в спортивной сфере. Правительства 25 государств ЕС (за исключением Болгарии и Венгрии), а также Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Кореи, Японии, Норвегии и Канады обеспокоены тем, что суровые меры против россиян и белорусов, принятые в феврале — марте этого года, постепенно сходят на нет. Некоторые международные федерации отказались исключать РФ и Белоруссию из своих рядов, а в некоторых случаях санкции аннулировал суд.

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, исключить представителей этих стран из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — сказал Бортничук. По мнению польского чиновника, эти меры предотвратят возвращение на международную арену спортсменов, которые лишились возможности выступать из-за рекомендаций МОК.

Государственное вмешательство

Ранее с похожими идеями выступал британский министр спорта, туризма, наследия и гражданского общества Найджел Хаддлстон, заявлявший, что представители РФ и Белоруссии должны стать изгоями. Под его давлением Уимблдонский теннисный турнир отклонил заявки игроков из двух этих стран. Но для лондонского «мейджора» это закончилось очень плохо. Поскольку решением Международной федерации все санкции ограничивались выступлением под нейтральным флагом, Уимблдон был лишен рейтинговых очков и получил большой репутационный удар как соревнование, дискриминирующее атлетов по национальному признаку.

Может ли похожая история сложиться в других видах? Во-первых, здесь надо понимать, что 33 страны в масштабах мирового спортивного движения — это очень мало. Ведь в МОК входит почти 200 национальных олимпийских комитетов. Во-вторых, все тот же МОК всегда очень нервно реагировал на вмешательство в спортивные дела государственных структур, а министры спорта стран-подписантов заявления представляют в первую очередь свои правительства. У организации, которую возглавляет Томас Бах, нет никаких обязательств прислушиваться к мнению каких бы то ни было чиновников. Другое дело, что сам МОК пока не отменил своих дискриминационных рекомендаций, и не совсем понятно, когда это сделает.

Философский подход

Чем нам может грозить гипотетическая ситуация исключения из международных спортивных организаций? Как ни странно, практически ничем. Видов спорта, в которых наши представители сейчас имеют возможность выступать даже под нейтральным флагом, и так немного — теннис, велоспорт, шахматы и дзюдо. При этом появление команды РФ на недавнем турнире «Большого шлема» по дзюдо в Монголии привело к тому, что украинцы устроили скандал и объявили о бойкоте этих соревнований. В случае исключения наших национальных федераций из международных выступать даже в нейтральном статусе станет непросто, хотя и здесь есть варианты.

Сценарий с исключением россиян и белорусов из управляющих органов международных федераций, конечно, неприятен. Особенно для тех, кто только что избран — например, нового члена комиссии спортсменов федерации водных видов спорта (FINA) россиянки Марии Поляковой. Однако это по большей части чиновничья и явно не сиюминутная тема. Наши представители в глобальных структурах нужны в первую очередь для защиты интересов спортсменов. Но по факту защищать сейчас просто некого, а в одиночку атлетов из РФ на международные старты не вернешь.

В общем, заявления Бортничука и Хаддлстона только выглядят сурово. На практике возможностей увеличить санкционное давление на Россию в спорте уже практически не осталось. Так что к новым угрозам надо относиться философски. Ну и на будущее запоминать, кто поддержал нас в трудную минуту, кто хотя бы воздержался от нападок, а кто оказался в первых рядах высказывающихся за дискриминацию. Этот расклад полезно иметь в виду в дальнейшем, когда ситуация нормализуется, в чем нет никаких сомнений. Иметь в виду не для того, чтобы отомстить. Просто врагов необходимо знать в лицо. Это и для спорта непреложная истина.