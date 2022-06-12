ВАДА призывает международные федерации заново открыть дела на российских спортсменов. Все из-за гребли

Точнее из-за дисквалификации Александра Дьяченко и Николая Липкина.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с очередным громким заявлением. Генеральный директор организации Оливье Ниггли обратил внимание на прецедент с дисквалификацией гребцов Александра Дьяченко и Николая Липкина. И теперь настоятельно требует международным федерациям взбодриться.

Оксандролон снова в деле

Соль в следующем. Есть база данных Московской антидопинговой лаборатории. В ней содержатся фамилии спортсменов, которые во времена активной деятельности Григория Родченкова могли так или иначе нарушать антидопинговые правила, но избежали наказания. Проблема в том, что список очень большой. ВАДА пришлось бы потратить годы, если не десятилетия, чтобы разобраться. Поэтому антидопинговое агентство спустило фамилии и всю имеющуюся информацию в международные федерации. По итогам кто-то был дисквалифицирован (в основном кейсы касаются легкой атлетики и биатлона), но в подавляющем большинстве случаев развитие истории не получали. Запутанные дела, тем более давно минувших дней (а практически все спортсмены из базы данных уже завершили карьеры) — все эти факторы, по мнению ВАДА, тормозили расследования международных федераций. Всем проще было сделать вид, что поиски правды ни к чему не привели, нежели тратить на это силы, время и деньги.

И вот теперь ВАДА получило подтверждение своим догадкам. Международная федерация гребли на байдарках и каноэ, как и многие другие, обработав полученные от ВАДА данные по потенциальным российским нарушителям, сообщила: никаких доказательств не обнаружено. ВАДА с этим не согласилось и обжаловало дело в Спортивном арбитражном суде (CAS). Все тянулось довольно долго, но в итоге суд постановил: трех российских спортсменов нужно дисквалифицировать.

Олимпийскому чемпиону Лондона Дьяченко вменяют использование в 2014 году тренболона и метенолона, а четырехкратному чемпиону мира Николаю Липкину, помимо этих же двух препаратов, еще и печально известный оксандролон. Плюсом «зацепили» Александру Дупик — у нее якобы был фуросемид.

Опасный прецедент

Сами дисквалификации спортсменов вряд ли пугают. Карьеры они завершили. Разве что Дьяченко в связи с новыми обстоятельствами пришлось покинуть тренерский штаб сборной России. Правда, он, как и Дупик, намерен обжаловать решение CAS. Другое дело, что в Мосгорсуде — какое бы решение там ни было принято с точки зрения международного спорта — оно не будет иметь значения.

Любопытнее другое.

— Это создало прецедент, — прокомментировал дисквалификацию российских гребцов Ниггли. — Если в деле гребцов были такие же доказательства, то и в других делах нужно разобраться так же.

Это означает, что теперь с архивов могут быть подняты уже, казалось бы, закрытые дела. И если так, не исключено, что российский спорт ждет новая порция постдисквалификаций. Очень бы этого не хотелось.