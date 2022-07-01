Татьяна Тарасова назвала фашизмом заявление польского министра против России

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» крайне жестко отреагировала на слова министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука о том, что отвечающие за спорт министры 33 стран подписали заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в международных спортивных организациях.

«Обыкновенный фашизм. Как с этим бороться? Тяжело с этим бороться», — сказала Тарасова «СЭ».

Заявление подписали 25 стран ЕС, исключая Болгарию и Венгрию, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.