Звездная гимнастка Карпухина завещала свое имущество зекам. Ее родные в шоке

Гимнастка Елена Карпухина ярко проявила себя не только в спорте, но и в творчестве. Однако оказалась жутко несчастна в семейной жизни.

Имя абсолютной чемпионки мира по художественной гимнастике Елены Карпухиной знакомо только любителям спорта с большим стажем. Свою карьеру она завершила более 50 лет назад, но сказать, что ветеран в данный момент находится на заслуженном отдыхе, язык не поворачивается. Карпухина живет очень активной жизнью, а кроме того, оказалась в центре семейного скандала с недвижимостью. Бывшая гимнастка отказалась завещать квартиру своим родственникам, спровоцировав публичные разборки. Что ее подтолкнуло на странный шаг?

От «Бутырки» до «Крыльев Советов»

Жизнь Елены Карпухиной началась, мягко говоря, неординарно: девочка родилась в Бутырской тюрьме. Ее мать оказалась в местах лишения свободы в конце 1940-х, а вышла в 1953-м, так что первые два года жизни будущая чемпионка поневоле провела за решеткой. Неизвестно, как это отразилось на девочке, но ее всегда отличало упорство и трудолюбие, позволившее сделать впечатляющую спортивную карьеру.

«Мама попала в тюрьму не по политическим обвинениям, как многие думают, — рассказывала Карпухина в интервью «МК». — Ее всегда тянуло к криминальным приключениям, хотя она была умным, начитанным человеком. Вот она и получила срок». Спустя много лет, на свое 60-летие, Елена принесет чемпионскую ленту с 69 наградами в дар музею Бутырской тюрьмы и расплачется в коридоре медсанчасти.

Своего отца Елена никогда не видела. Она знает лишь его имя — Рэм — и то, что он был летчиком. Воспитанием девочки занималась мама. Именно она влюбила Лену в гимнастику и танцы. Девочка стала ходить в балетный кружок к Наталье Раевской-Спендиаровой. После него Карпухина даже поступала в хореографическое училище, но неудачно. Тогда она обратилась к другому своему интересу — художественной гимнастике.

Также важным человеком в жизни будущей чемпионки была бабушка. Карпухина признавалась, что благодаря этому человеку она обладает способностью доводить начатое дело до конца. Бабушка помогала внучке советами на протяжении долгого времени, помогая воспитывать дочь. Она поддерживала Елену в ее увлечениях спортом и искусством, вселив уверенность в собственных силах.

В том числе благодаря этому у юной гимнастки быстро начало получаться в новой сфере деятельности. К тому же она сразу, в 1962 году, попала к заслуженным тренерам СССР Тамаре и Марии Лисициан. Дворец спорта «Крылья Советов», где стала заниматься Елена, взрастил чемпионок мира Татьяну Кравченко и Людмилу Савинкову. Кстати, там же тренировалась и призер Рио-2016 Яна Кудрявцева.

Путь чемпионки

Спустя пять лет занятий, в 1967 году, Карпухина становится абсолютной чемпионкой мира на турнире в Копенгагене. Елена превращается в символ советской художественной гимнастики. На тот момент ей было 16 лет, а ведь в спорт она пришла очень поздно! Спустя еще четыре года она выигрывает серебряную медаль на мировом первенстве в Гаване. Про победы на национальном уровне можно даже не упоминать — так много их было.

Однако, увы, специфика гимнастики не предполагает долгую профессиональную карьеру. Но можно сказать, что чемпионка продумала свою дальнейшую жизнь. Еще выступая, Карпухина начала заниматься получением высшего образования. В 1972-м, спустя год после серебра в Гаване, она окончила институт физической культуры. Девушка могла стать тренером-преподавателем или инструктором по лечебной физкультуре.

После этого титулованная спортсменка перешла на тренерскую должность в родной Дворец спорта «Крылья Советов». Затем был период работы в Московском городском Дворце пионеров и школьников. Проявила себя Карпухина и в медицине: в институте ревматологии и интернатах для сирот и детей-инвалидов она стала инструктором по лечебной физкультуре. В середине 1990-х Елена стала педагогом дополнительного образования в обычной московской школе.

Газете «Новый тимирязевец» Карпухина признавалась, что заставило уйти из профессии: «Меня в штыки приняла старший тренер. На уровне «или я, или она». Я не буду сейчас переходить на личности и вспоминать подробности, скажу только, что три года наш конфликт удавалось гасить стараниями директора Дворца пионеров, но в конце концов все закончилось так, как и должно было. Вот на этом этапе моя тренерская деятельность завершилась».

Елена пробовала свои силы в поэзии, писательстве, скульптурном мастерстве и бардовской песне. Также она баллотировалась от КПРФ в депутаты Мосгордумы и выдвигалась партией как кандидат в депутаты Государственной думы. Правда, неудачно. Впрочем, Елена, судя из интервью тому же «Новому тимирязевцу», не слишком огорчилась: «Не прошла и не скажу, что очень этим огорчена. Дел и так хватает, а политическая карьера — не для меня». Что касается поэзии, то ее литературные попытки каждый может оценить самостоятельно. Вот самое известное стихотворение Карпухиной о художественной гимнастике.

Мы первые, мы первые из лучших!

Мы инопланетянки, мы планеты.

Немногие, здесь, на Земле, живущие

Постигли наши тайны и секреты.

Движения гимнастики, балета

Причудливы, пластичны, грациозны!

Кто не найдет на их секрет ответа,

Попытки стать гимнасткой безнадежны.

И не ищите, кто из нас прекрасней, краше,

Любуйтесь каждой, как цветком букета!

«Художницы! — вы достоянье наше,

Вселенские богини всего света!

Елена Карпухина.

Заключенные вместо семьи

С личной жизнью у великой спортсменки все сложилось не так успешно. Брак ее был недолог и несчастлив. В 1974 году у Елены родилась дочь по имени Надежда. С ней-то у нее и возник конфликт более 10 лет назад из-за квартирного вопроса. После того как у дочери Карпухиной родился первенец, та попросила бабушку прописать в квартире отца ребенка. Елена категорически отказалась.

Более того, она решила завещать малогабаритную «двушку» в центре Москвы государству. «Я оформила жилье на дочь и внуков в равных долях. Они должны были его получить после моей кончины. Но опять стала плохой, потому что не включила в этот список ее мужа. Тогда я аннулировала завещание», — заявила Карпухина в программе «Прямой эфир». После этого мать и дочь перестали общаться. Внук Елены заявил, что бабушка записывает разговоры с родственниками на диктофон.

В 2018 году Карпухина по собственной инициативе перебралась в дом ветеранов. Однако он не оправдал ожиданий экс-гимнастки. Люди там, по ее словам, оказались озлобленными, а сама она перенесла много боли и унижений. Елена даже утверждает, что ее пытались отравить, поскольку там она «отключалась» как никогда. В интервью Андрею Малахову чемпионка назвала заведение конвейером смерти: «Отношение ко мне просто злое. Я как белая ворона в этой стае».

На фоне всех личных скандалов Карпухина нашла себе любимое занятие. Она не только передала все свои награды в дар музею Бутырской тюрьмы, но и стала попечителем тамошних заключенных. Карпухина стала следить за тем, чтобы соблюдались права попавших в тюрьму. Нетривиальное дело для бывшей спортсменки. Однако все поступки Елены точно не вписываются ни в какую схему. Ее чемпионский и творческий характер проявился очень экстравагантным образом. С другой стороны, звездная гимнастка, которой уже 71 год, имеет на это полное право. Хотя ее родным в данной ситуации не позавидуешь.