Фирменный жест, стейк с сусальным золотом, фото с Роналду и Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете Гекче
Нусрет Гекче — турецкий мясник, прославившийся в соцсетях под псевдонимом Salt Bae благодаря своим видео, на которых он разделывает мясо и солит его необычным образом.
На этот раз он нарвался на волну критики, и все из-за своего нахального поведения на праздновании чемпионства сборной Аргентины. После финального матча ЧМ в Катаре турок вышел на поле и стал навязчиво приставать к триумфаторам турнира. Нусрет трогал Кубок мира, «посыпал» его солью, погрыз золотую медаль и настойчиво просил победителей о совместных фотографиях. Не удалось избежать снимка с турецким мясником и Лионелю Месси, которого Гекче донимал больше всех. Сколько Лео ни отмахивался от настойчивых просьб о фото, ускользнуть от турка у него не получилось.
Стоит отметить, что у знаменитого шефа уже есть фотография с капитаном аргентинской сборной. Лионель посещал его ресторан в компании Поля Погба, и футболисты сфотографировались втроем с мясным маэстро.
У Гекче несколько стейк-хаусов и бургерных в городах Турции, а также в Абу-Даби, Дубае, Майами и Нью-Йорке. Основное блюдо ресторанов — это мясо, приготовленное различными способами. В меню есть и ребрышки, и отбивные, и даже стейк из мраморной говядины, покрытый 24-каратным съедобным сусальным золотом стоимостью 340 долларов за порцию. Такая цена шокировала пользователей соцсетей, однако это не мешает заведению притягивать многочисленных гостей со всего мира, желающих отведать так называемый «Золотой томагавк».
Рестораны турецкой звезды привлекают многих знаменитостей возможностью не только продегустировать его блюда, но и посолить мясо его фирменным жестом. Как правило, после подачи приготовленных стейков на стол сам шеф-повар дает гостям попробовать кусочек прямо с ножа.
Хоть Нусрет и не имеет прямого отношения к футболу, кое-какая связь со спортом у него есть. Дело в том, что турецкий мясник обожает фотографироваться со всеми почетными гостями своих ресторанов, в том числе и со спортсменами. А сами футболисты — довольно частые гости его стейк-хаусов. В богатой фотоколлекции есть снимки с Килианом Мбаппе, Неймаром, Криштиану Роналду, Лукой Модричем, Джанни Инфантино, Дэвидом Бекхэмом и другими знаменитостями.
Отметились визитами не только звезды мирового футбола, но и игроки и тренеры из клубов РПЛ. Александру Кокорину повезло посолить мясо по методу шефа, когда он пришел продегустировать кулинарные шедевры в компании с партнерами по «Спартаку». Довелось встретить турецкого ресторатора и Валерию Карпину с женой Дарьей, а также Квинси Промесу и Игорю Дивееву.