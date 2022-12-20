Площадку для пинг-понга обновили в парке «Кусково»

Площадку для настольного тенниса на 16 столов привели в порядок в «Кускове».

В рамках реабилитации парка, расположенного на востоке Москвы, специалисты обновили площадку для пинг-понга. Окруженная деревьями, она находится в запрудной части «Кускова» и пользуется большой популярностью у местных жителей.

Площадка для пинг-понга принимает не одно поколение любителей этого вида спорта уже больше 30 лет. Она официально внесена в реестр Федерации настольного тенниса России, здесь регулярно проводят соревнования.

— В этой части парка уже очень давно собираются любители настольного тенниса, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Это чрезвычайно востребованное место для игры в пинг-понг, а начиналось все с небольшого количества столов для тех, кто очень любит эту игру. На площадку приходили компаниями, но и без нее почти всегда можно было найти себе напарника. В выходные дни, вне зависимости от сезона, пустых столов практически никогда не было. Можно сказать, что здесь в теннис играли все: папы, мамы, дедушки, бабушки, дети, профессионалы и любители.

Сохранить эту знаковую площадку и привести ее в порядок попросила инициативная группа жителей. Их пожелания поддержали и учли.

При всей народной любви площадка для пинг-понга не знала комплексного ремонта с момента появления. Хотя на протяжении долгих лет ее поддерживали в порядке, в том числе и сами энтузиасты-игроки. Но масштабное обновление было необходимо. Например, покрытие из резиновой плитки было уложено прямо на землю, из-за чего после зимы оно деформировалось и мешало играть. Видавшие виды столы были частично повреждены. Территория площадки не освещалась, а рядом не было сопутствующей инфраструктуры.

— В ходе работ все деревья, в окружении которых находится площадка, сохранили, ее размер остался неизменным и составляет около 860 квадратных метров, — отметил Сергей Мельников. — Количество столов также осталось прежним — 16 штук, а расположение их немного скорректировали, чтобы обеспечить комфортную игру и нахождение большого количества людей рядом друг с другом. Сейчас на площадке установлены новые теннисные столы из бетона специальной уличной серии, которую выбрали и высоко оценили спортсмены, использующие эту площадку.

Взамен старого покрытия уложили специальную усиленную резиновую плитку, которая предназначена для использования на уличных спортивных площадках. Установили и скамейки по периметру площадки. Теперь на них можно подождать своей очереди или отдохнуть после игры.

Также рядом со столами для пинт-понга появился крытый навес, под которым вдоль стенки установили лавочки. В ближайшее время под ним смонтируют три стола для игры в шахматы, ведь любители этой игры тоже не редкие гости на площадке.

Затянувшуюся до вечера партию можно будет не прерывать — в эту зону провели освещение. Играть в настольный теннис и в шахматы в парке «Кусково» можно круглый год и в любое удобное время.