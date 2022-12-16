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Журова о решении ФИФА отказать Зеленскому в обращении на ЧМ: «Спортивная площадка не должна использоваться для политических заявлений»

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Чемпионат мира по футболу.
Фото Reuters

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что ФИФА отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского показать его видеообращение во время финала ЧМ-2022 в Катаре.

«В ФИФА абсолютно правильно сделали. Иначе так каждый президент будет обращаться в какой-то ситуации. Это абсолютная политизация, допускать таких вещей нельзя. Тем более, Россия не играет на этом чемпионате мира. Спортивная площадка не должна использоваться для политических заявлений и пиара. Понятно, что трансляция на весь мир. Понятно, что он хотел таким образом что-то до кого-то донести. Мы еще представляем, что бы он говорил. Но ни одна федерация этого не допустит никогда.

Может быть, я что-то не знаю, но я не помню, чтобы кто-то выступал с какими-то заявлениями на спортивных соревнованиях. Все всегда выстраивают свои речи очень нейтрально, чтобы никого не обидеть, не оскорбить. А Зеленский еще и удивился отказу. Я понимаю, если бы ему не дали слово на саммите в ООН — здесь бы его негодование было понятно, это политическая площадка. Но на спортивном соревновании никакие заявления, а уж политические тем более, допускать нельзя. Он что, хотел выйти и сказать давайте закончим эти военные действия, я готов подписать мировое соглашение с Россией? Чтобы мы дальше допустили всех российских спортсменов, белорусов. С такой речью, думаю ему бы аплодировал весь мир. А с другими речами, а давайте сплотимся и пойдем против России, — нет. Наверное, он это хотел сказать. Если он хотел сделать мирное заявление, тогда никаких вопросов к нему нет. Но даже с мирным заявлением ему бы вряд ли дали эту площадку", — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее появилась информация, что ФИФА отклонила просьбу Зеленского показать его видеообращение на стадионе перед финалом ЧМ-2022 Аргентина — Франция в Катаре.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Светлана Журова
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