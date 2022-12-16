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Сегодня, 15:30

ФИФА отказалась транслировать видеообращение Зеленского перед финалом чемпионата мира

Мария Гусева
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Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского о выступлении с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По данным источника, в офисе Зеленского были удивлены отрицательным ответом на просьбу выступить с посланием. Сообщается, что переговоры между украинской стороной и руководством ФИФА продолжаются.

Ранее ФИФА призвала участников чемпионата мира в Катаре не втягивать спорт в политику.

Финальный матч ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции, пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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