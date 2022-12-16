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Сегодня, 16:30

Соломатин об обстановке в ДНР: «В место, где мы гуляли, был прилет. Погибли мирные люди»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Андрей Соломатин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» рассказал об обстановке в ДНР.

— Давно хотел посетить ДНР с гуманитарной миссией, но получилось это сделать только сейчас, — рассказывает бывший защитник ЦСКА. — Теперь готовлюсь к следующей поездке — она уже скоро. Буду стараться добираться туда как можно чаще, потому что каждый раз появляются списки того, в чем нуждаются наши ребята. Это, например, медикаменты.

— Как долго там пробыли? В чем ваш личный мотив?

— Пять дней. А мотив — патриотические чувства. Сейчас нужно единство всего общества. Когда все будем помогать, то ситуация разрешится быстро.

— Кому адресована ваша гумпомощь?

— Подразделению «Эспаньола», где собраны фанаты всех российских клубов. Это соединение, где в одном окопе сидят болельщики, к примеру, ЦСКА и «Спартака». Наверное, такого единства среди фанатов разных команд еще не возникало за все времена.

— Скажите честно: страшно становилось?

— Нет. Но когда находился в Донецке, то постоянно слышал залпы. Ну а в том месте, где мы гуляли... Там через несколько дней был прилет — погибли мирные люди. И подобное может случиться в любом районе города. Такая там обстановка.

Андрей Соломатин
Футбол
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