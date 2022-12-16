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Сегодня, 10:27

Надаль объявил о запуске собственного гостиничного бренда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о запуске собственного гостиничного бренда Zel, учрежденного совместно с сетью отелей Melia.

«Я знаю, что с каждым днем становлюсь ближе к пенсии, но я стараюсь сделать так, чтобы этот день наступил как можно позже, и постоянные тренировки помогают мне постоянно отодвигать этот день. Однако ясно, что рано или поздно этот момент настанет, а кроме тенниса в жизни есть и другие вещи. Zel на Мальорке означает небо, и именно это вдохновило нас на выбор — небо», — приводит слова Надаля Ubitennis.

Отмечается, что стороны будут владеть 50 процентами акций нового проекта, который предполагает открытие от 20 до 25 отелей в течение следующих пяти лет.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», обладателем «Золотого шлема». Также он выиграл рекордные 14 титулов на Открытом чемпионате Франции. Этот сезон 36-летний испанец завершил на 2-й строчке в турнирной таблице ATP.

Источник: https://www.ubitennis.com/blog/2022/12/15/rafael-nadal-lancia-il-suo-brand-alberghiero-e-rassicura-lavoro-perche-il-ritiro-sia-il-piu-lontano-possibile/
Теннис
Рафаэль Надаль
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