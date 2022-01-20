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Сегодня, 20:13

Виктория Боня: «Пусть Губерниев пригласит меня на эфир, я с удовольствием пообщаюсь с ним!»

Виктория Боня готова прийти на эфир к Дмитрию Губерниеву
Антон Иванов
Виктория Боня.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в разговоре с «СЭ» ответила Дмитрию Губерниеву на оскорбления в свой адрес.

«Мне кажется, если бы я пришла к нему в студию, ему бы стало не по себе. С моими извилинами Дмитрию бы просто нечего было говорить. Пусть Губерниев пригласит меня на эфир, я с удовольствием пообщаюсь с ним! Он уже не первый раз по-хамски высказывается в мою сторону. Это один из тех людей, которые в глаза сказать ничего не могут, у них только за спиной язык длинный», — сказала Боня «СЭ».

Виктория Боня. Губерниев: «В нашем мире есть красивые умные женщины, а есть Виктория Боня!»

Ранее в разговоре с «СЭ» Губерниев оскорбил блогера: «Какая же дура Виктория Боня! Мое высказывание о ней совершенно не относится к другим девушкам. В нашем мире есть прекрасные женщины, красивые умные женщины, а есть Виктория Боня!»

Дмитрий Губерниев
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