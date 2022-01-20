Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 13:55

В Москве и Петербурге выявлены максимальные показатели по новым случаям заражения коронавирусом

Карен Саркисян
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 684 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (11557), Санкт-Петербурге (4753), Московской области (2795), Нижегородской области (661) и Свердловской области (695).

Таким образом, в Москве и Петербурге выявлены максимальные показатели по новым случаям заражения коронавирусом с начала пандемии для обоих городов.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4167
Коронавирус
2
0
Читайте также
Реклама, шоу и президентская стипендия: сколько зарабатывает Алина Загитова
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Матыцин заверил, что Латыпову организуют перелет на Олимпиаду в Пекин
Клубы КХЛ могут провести турнир в Казани в середине февраля
«Я уже не заразный». Рублев рассказал о своем состоянии
КХЛ в тупике. Время идет, а вариантов продолжения чемпионата все нет
Федеральный суд Австралии обнародовал причины аннулирования визы Джоковича
Джокович хочет предъявить Австралии иск на 6 миллионов долларов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости