В Москве и Петербурге выявлены максимальные показатели по новым случаям заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 684 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (11557), Санкт-Петербурге (4753), Московской области (2795), Нижегородской области (661) и Свердловской области (695).

Таким образом, в Москве и Петербурге выявлены максимальные показатели по новым случаям заражения коронавирусом с начала пандемии для обоих городов.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.