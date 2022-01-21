Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 13:00

В России за сутки выявлены 49 513 случаев заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии

Роман Шишов
Корреспондент
В России за сутки выявлены 49 513 случаев заражения коронавирусом.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 49 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Это максимальный показатель за все время с начала пандемии.

Госпитализировано 9 136 человек. Зафиксировано 692 летальных исхода. Полностью выздоровели 24 719 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (15 987), Санкт-Петербурге (5 922), Московской области (4 424), Нижегородской области (1 116) и Республике Саха (859).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.

Коронавирус
1
Читайте также
Лук: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Виктория Боня: «Пусть Губерниев пригласит меня на эфир, я с удовольствием пообщаюсь с ним!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости