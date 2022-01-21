В России за сутки выявлены 49 513 случаев заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии

За последние сутки в России выявлено 49 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Это максимальный показатель за все время с начала пандемии.

Госпитализировано 9 136 человек. Зафиксировано 692 летальных исхода. Полностью выздоровели 24 719 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (15 987), Санкт-Петербурге (5 922), Московской области (4 424), Нижегородской области (1 116) и Республике Саха (859).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.