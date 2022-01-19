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Сегодня, 19:30

Губерниев: «В нашем мире есть красивые умные женщины, а есть Виктория Боня!»

Дмитрий Губерниев назвал Викторию Боню дурой
Виктория Боня.
Фото Instagram

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на критику Виктории Бони в свой адрес.

«Это то же самое, что сказать: «В Киеве вырос куст бузины». Какая же дура Виктория Боня! Мне очень сложное комментировать поток сознания. Я прекрасно понимаю, почему Виктория обо мне так отзывается. Вика вдруг представила, что было, если бы она пришла ко мне в прямой эфир. Мы сразу бы начали цитировать знаменитую поэзию «А ты прекрасна без извилин», которую Боня ни разу в своей жизни не читала. Мое высказывание о Виктории совершенно не относится к другим девушкам. В нашем мире есть прекрасные женщины, красивые умные женщины, а есть Виктория Боня! Это жизнь, так бывает», — сказал Губерниев «СЭ».

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Ранее в разговоре с «СЭ» Виктория Боня раскритиковала Дмитрия Губерниева, Виталия Милонова и Владимира Соловьева: «Эти люди совсем давно обесценили всех девушек, скатали их с асфальтом и готовы предлагать их всем, как морковку. Нужно поднимать вопрос о том, почему русские мужчины позволяют себе хейтить и почти плевать в лицо женщинам».

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