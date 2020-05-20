Вице-премьер Голикова допустила смягчение ограничений в связи с коронавирусом в 17 регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на «правительственном часе» Совета Федерации, что 17 регионов могут приступить к смягчению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

— Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны, это данные на сегодняшний день. Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах России, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на две недели.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 308 705 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.