Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал про обстоятельства скандального эфира с участием Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой. Он также сказал о том, зачем известную певицу и телеведущую позвали в эфире спортивного канала.

«Когда случились все эти слезы, сопли, я ждал только команду уходить на рекламу, — цитирует Трифанова Sport 24. — По факту я не могу занять сторону ни Бузовой, ни Губера, потому что понимаю, что он ничего такого не сделал — ну разрыдалась, я успокаиваю... Через три минуты она вернулась, сухая, вытерла глаза. Сказала: «Я профессионал». Надо отдать ей должное, в этом она действительно профи. Она была спокойна всю концовку эфира, после него пошла в гримерку. Я прихожу, она там опять плачет: «Какого хрена он меня оскорблял прямо в эфире? Я бесплатно к вам, а вы меня тут так...».

Ее позвали на программу ради хайпа, потому что выложат в кучу телеграм-каналов разных: она что-то ляпнет или хорошее, мотивирующее произнесет. Ее процитируют, скажут, что это было на «Матч ТВ». Для «Матч ТВ» это в любом случае здорово. Этот приход дал бы ей гораздо меньше, чем нам. А до слез довели ее. Из-за этого я чувствовал неловкость, что мы мужчины, а она девушка. Ко мне потом были претензии в комментариях в инстаграме, что я ржал как конь вместо того, чтобы девушку поддержать. В основном девочки пишут: «Почему не поддержал? Это хамское поведение. Как идиот себя ведешь». Комментов под 300 было».

14 июня во время прямого эфира «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России