Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Бузова расплакалась в прямом эфире после вопроса о коньяке от Губерниева

18:20
Ольга Бузова. Фото Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
Ольга Бузова. Фото Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
Теги:

Российская певица Ольга Бузова в прямом эфире «Матч ТВ» расплакалась в ответ на вопрос комментатора Дмитрия Губерниева.

— Вы перестали пить коньяк по утрам? — спросил Губерниев. После этого вопроса Бузова начала плакать.

После этого она сказала: «Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик». Она обвинила комментатора в хамстве и недостатке уважения. Позднее Бузова покинула студию.

Артистка стала гостьей программы «Все на Матч», где она говорила о футболе и, в частности, пожелала удачи сборной России.

16 июня сборная России сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге в рамках матча группы B Евро-2020 по футболу.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Бузова расплакалась в прямом эфире после вопроса о коньяке от Губерниева
Пациента убили шариковой ручкой в больнице в Новочеркасске
Путин указал на некорректное поведение корреспондента NBC во время интервью
Видео: Как Глюкоза отметила день рождения и кого пригласила

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
5
Офсайд