Бузова расплакалась в прямом эфире после вопроса о коньяке от Губерниева

Российская певица Ольга Бузова в прямом эфире «Матч ТВ» расплакалась в ответ на вопрос комментатора Дмитрия Губерниева.

— Вы перестали пить коньяк по утрам? — спросил Губерниев. После этого вопроса Бузова начала плакать.

После этого она сказала: «Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик». Она обвинила комментатора в хамстве и недостатке уважения. Позднее Бузова покинула студию.

Артистка стала гостьей программы «Все на Матч», где она говорила о футболе и, в частности, пожелала удачи сборной России.

16 июня сборная России сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге в рамках матча группы B Евро-2020 по футболу.