Ведущий «Матч ТВ» о конфликте Губерниева и Бузовой: «Это была просто милая шутка»

Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал про обстоятельства скандального эфира с участием Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой.

«Я вижу, что она идет к телику, и тело немного потрясывается, — цитирует Трифанова Sport24. — Я думал, она ржет, я от смеха вообще на стол лег. Я беру ее за руку, возвращаю на свет. Но она по-прежнему спиной ко мне. Только когда я вернулся на свое место, Губер еще раз повторил вопрос, и звучит ее истеричное: «Коньяк». И все блин, понял, что беда.

Начинаю ее успокаивать, что это классика, что Дима всегда цитирует какие-то незнакомые произведения. Губерниев может быть жестким, если ты его подвел, но в случае с Олей это была просто милая шутка. Не прозвучало ни одного оскорбления, ни одной фразы, что она не актриса. Зато все понимали, что до конца Евро это будет самый яркий эфир, и не понимали, стоит ли его заканчивать. Надо ли докрутить ситуацию, надо ли дожать, или тут действительно истерика?»

14 июня во время прямого эфира «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть ее.

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России