В России за сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 601 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 024 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 916), Московской области (2 436), Санкт-Петербурге (1 194), Нижегородской области (311) и Республике Бурятия (281).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 409 088 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 064 летальных исхода, выздоровели 4 929 639 человек.