В России за сутки выявлено 88 816 новых случаев заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии

В России впервые с начала пандемии выявили более 88 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 88 816 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 12 807 человек — на 4,8 процента больше, чем 26 января. Зафиксировано 665 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 754 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (26 586), Санкт-Петербурге (11 808), Московской области (7182), Республике Саха (1937), Ханты-Мансийском АО (1934) и Свердловской области (1896).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 770 летальных исходов, выздоровели 10 129 191 человек.