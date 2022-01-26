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Сегодня, 14:10

Поздняков назвал непризнание «Спутника» пещерным нигилизмом

Анастасия Плетнева
Корреспондент

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу непризнания «Спутника» во многих странах и недопуска из-за этого до соревнований.


«Это абсолютно неприемлемые требования любого оргкомитета — требовать определенные прививки, —заявил Поздняков. — Есть практика применения российской вакцины. Она применяется больше, чем в 70 странах. У каждого государства есть суверенное право использовать наработки, которые показали свою состоятельность. Высказывания зарубежных коллег, что «Спутник» не признан, попахивает пещерным нигилизмом, когда очевидные вещи пытаются завуалировать регламентом. Мы с этим боролись и будем бороться».

Коронавирус
Станислав Поздняков
ОКР
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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