Поздняков назвал непризнание «Спутника» пещерным нигилизмом

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу непризнания «Спутника» во многих странах и недопуска из-за этого до соревнований.



«Это абсолютно неприемлемые требования любого оргкомитета — требовать определенные прививки, —заявил Поздняков. — Есть практика применения российской вакцины. Она применяется больше, чем в 70 странах. У каждого государства есть суверенное право использовать наработки, которые показали свою состоятельность. Высказывания зарубежных коллег, что «Спутник» не признан, попахивает пещерным нигилизмом, когда очевидные вещи пытаются завуалировать регламентом. Мы с этим боролись и будем бороться».