Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 11:46

В России за сутки выявлено 98 040 новых случаев заражения коронавирусом: снова обновлен максимум с начала пандемии

Роман Шишов
Корреспондент
В России за сутки выявлено 98 040 новых случаев заражения коронавирусом.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 98 040 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это новый максимум за всме время пандемии и больше на 10 тысяч, чем вчера, 27 января.

Количество госпитализаций составило 14 046 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,7 процента. Зафиксировано 673 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 29 506 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (23 994), Санкт-Петербурге (13 976), Московской области (8 611), Свердловской области (2 344), Ханты-Мансийском АО (2 341) и Республике Саха (2 305).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 502 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 329 443 летальных исхода, выздоровели 10 159 197 человек.

0
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
«О положительном тесте не сказал даже родителям». Заболевший бобслеист Пушкарев рвется на Олимпиаду
Коляда, Трегубов и другие: кто из сборной России заразился коронавирусом перед Олимпиадой
Лыжная сборная Норвегии каждый день теряет бойцов. Ковидные тиски сжимаются
Заболевший коронавирусом скелетонист Трегубов рассказал о своем состоянии
Сокол присоединился к тульскому «Арсеналу» на сборе после коронавируса
Вратарь тульского «Арсенала» Левашов сдал положительный тест на коронавирус
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России за сутки выявлено 88 816 новых случаев заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости