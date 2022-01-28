В России за сутки выявлено 98 040 новых случаев заражения коронавирусом: снова обновлен максимум с начала пандемии

За последние сутки в России выявлено 98 040 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это новый максимум за всме время пандемии и больше на 10 тысяч, чем вчера, 27 января.

Количество госпитализаций составило 14 046 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,7 процента. Зафиксировано 673 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 29 506 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (23 994), Санкт-Петербурге (13 976), Московской области (8 611), Свердловской области (2 344), Ханты-Мансийском АО (2 341) и Республике Саха (2 305).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 502 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 329 443 летальных исхода, выздоровели 10 159 197 человек.