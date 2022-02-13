В России за сутки выявлено 197 949 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 197 949 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 12 653 человека, на 31,9 процента меньше по сравнению с 12 февраля.

Зафиксировано 706 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 101 568 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (20 136), Москве (12 496), Московской области (7 349), Красноярском крае (6 317) и Пермском крае (5 553).

Всего за весь период пандемии в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровели 11 235 859 человек.