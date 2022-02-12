В России за сутки выявили 203 766 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 203 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Количество госпитализаций составило 18 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Зафиксировано 729 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 112 658 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (21 689), Москве (14 336), Московской области (9 146), Красноярском крае (8 192) и Пермском крае (5 557).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 339 542 летальных исхода, выздоровел 11 134 291 человек.