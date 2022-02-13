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Сегодня, 15:50

Чехию на «Евровидении-2022» будет представлять группа, в которой поет дочь Доминика Гашека

Иван Шитик
Корреспондент
We Are Domi.
Фото Instagram

Победителем национального отбора Чехии на конкурс «Евровидение-2022» стала группа We Are Domi. Чешско-норвежский коллектив исполнит песню на английском языке Lights Off («Выключить свет»). Солистка группы Доминика Гашкова является дочерью известного чешского хоккеиста Доменика Гашека, сообщает RPI.

66-й конкурс песни «Евровидение» состоится в Турине. Полуфинал пройдет 10 и 12 мая 2022 года и 15 мая — финал. В конкурсе будет участвовать 41 страна.

Доминик Гашек
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