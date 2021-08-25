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В России за сутки выявлено 19 536 случаев коронавируса

13:00
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За последние сутки в России выявлено 19 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 776 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 654 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1402), Московской области (776), Санкт-Петербурге (1385), Свердловской области (527) и Ростовской области (482).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 804 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 178 423 летальных исхода, выздоровели 6 073 157 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/s/COVID2019_official

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Виктория Кравченко все материалы автора

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