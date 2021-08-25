Пьеха — о Безбородовой: «Избить мальчика, а потом опорочить на всю страну — это великая подлость»

Российский певец Стас Пьеха в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал об избиении своего семилетнего сына Петра супругой российского арбитра Владислава Безбородова.

«Я не хотел идти на шоу до тех пор, пока огромное количество лжи не вылилось на моего сына. И я вдруг понял одну простую вещь: избить мальчика и его бабушку, а потом еще и опорочить их на всю страну — это великая подлость. И мне придется прийти и рассказать о том, какова была правда, и если существует справедливость, то хотя бы частично попытаться ее восстановить.

Может ли быть такое, что дети хулиганили, но на их действия никто не обращал внимание до Безбородовой? Может быть, но если бы она делала замечания, это было бы нормально.

Испугалась ли она за своего годовалого ребенка? Я не знаю. Возможно, это попытка себя как-то отмыть, после того как ребенок был побит», — сказал Пьеха.

Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.